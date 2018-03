Investidores estrangeiros ficam com 72,54% da oferta da Rossi

A Rossi Residencial encerrou a distribuição pública de 74,250 milhões de ações ordinárias, a qual atingiu R$ 928,125 milhões, com exercício dos lotes suplementar (mais 15% sobre a quantidade inicial) e adicional (mais 20%), ao preço de R$ 12,50 por ação na emissão.

Desse total, investidores estrangeiros ficaram com 72,54%, ou 53.859.163 ações ON, sendo que 9.918.100 delas foram adquiridas pelo Credit Suisse Securities da Europa como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos realizadas no exterior, de acordo com informações do anúncio de encerramento da oferta, publicado nesta quinta-feira, 15, nos jornais.

A participação de 176 fundos de investimento foi de 17,58%, com a quantidade de 13.054.473 ações, enquanto 4,3 mil pessoas físicas ficaram com 6,89% da oferta, ou 5.120.638 ON. Também participaram 52 clubes de investimento (622.076 ações), seis entidades de previdência privada (105.617), uma instituição financeira (1,2 milhão de ações), uma pessoa jurídica (4.009 ações), três pessoas físicas profissionais de mercado (11.282 papéis) e 88 sociedades anônimas civis por cotas (272.742). Ainda de acordo com o comunicado, não foi realizada atividade de estabilização pelo Credit Suisse, que foi o coordenador líder da oferta, da qual participaram ainda Bradesco BBI e Santander.

Como informado anteriormente, a incorporadora pretende usar os recursos para a aquisição de terrenos e projetos voltados ao segmento econômico e para financiamento da exposição de caixa de novos projetos e capital de giro.