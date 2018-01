Investidores estrangeiros fogem do risco As oscilações da bolsa eletrônica Nasdaq e as incertezas em torno do ritmo de desaceleração da economia dos Estados Unidos levaram os investidores estrangeiros a retirar R$ 1,66 bilhão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) entre janeiro e a terceira semana de maio. No mesmo período do ano passado, mesmo com a desvalorização do Real, o saldo dos investimentos estrangeiros na bolsa paulista foi positivo em R$ 3,2 bilhões. De acordo com a analistas de mercado, a tendência engloba os países emergentes como um todo. "Está havendo um vôo para o rendimento", definiu o diretor de Renda Variável do Banco BBA, Fernando Iunes. Segundo ele, o aumento dos juros norte-americanos torna mais atrativo o investimento nos títulos de renda fixa do país, considerados de risco zero pelo mercado - a chance de não serem honrados não existe. Os T-Bonds de 30 anos, títulos norte-americanos, está pagando entre 6,5% e 7% ao ano. Essa rentabilidade melhor nos Estados Unidos, aliada ao risco zero, leva os investidores a deixar os emergentes, onde a percepção de risco é maior, explicou Iunes. De acordo com Ricardo Amorim, economista-sênior do BankBoston, o Brasil ainda é muito dependente do capital estrangeiro. Por isso, precisa pagar altas taxas de juros nos títulos da dívida externa para continuar atraindo o investidor estrangeiro. Essa alta é vista pelo investidor como um sinal de risco, pois comprova a vulnerabilidade do mercado financeiro interno do País. CPMF também contribuiu para a saída de investidores estrangeiros A deterioração do cenário externo nas últimas semanas, provocada pelo aumento das dúvidas em relação ao comportamento do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na definição das taxas de juros, influenciou fortemente o investidor estrangeiro que tinha dinheiro aplicado na Bovespa. Prova disso é que, nas três primeiras semanas de maio, deixaram a bolsa paulista R$ 631,7 milhões, valor superior às saídas registradas durante todo o mês de abril - R$ 573,8 milhões. O operador-chefe de Renda Variável do Lloyd´s TSB, Pedro Thomazoni, cita também a CPMF como grande responsável pela saída dos estrangeiros da Bovespa. "Muita gente acaba preferindo investir em ADR´s para fugir do imposto cobrado aqui", afirmou, referindo-se aos American Depositary Receipts, recibos de ações brasileiras negociados em Nova York. O diretor de Renda Variável do BankBoston, Julio Ziegelmann, também notou que o investidor estrangeiro está mais arisco com os países emergentes. Para ele, a CPMF contribui ainda mais para o comportamento do estrangeiro. À medida que a situação externa se acalmar, Ziegelmann acredita que os investidores estrangeiros voltarão. "O preço das ações no País está baixo, o que aumenta a atratividade", observou. As perspectivas de Alexandre Mathias, economista-chefe da Unibanco Asset Management (UAM), apontam que uma melhoria no cenário externo só deve ocorrer dentro de, no mínimo, seis meses. Até lá, as oscilações serão fortes e a Bolsa de São Paulo vai continuar refletindo esse clima de incertezas.