Investidores estrangeiros impulsionam índice Kospi A procura de investidores estrangeiros por papéis sul-coreanos fez com que o índice Kospi encerrasse hoje em alta de 0,79%. Já a bolsa filipina abriu em alta mas encerrou o dia em queda de 0,48%, com novas preocupações sobre segurança, depois do confronto entre soldados e policiais num santuário em Manila. O Nikkei 225, de Tóquio, caiu 0,23% com realização de lucros, principalmente de ações de siderúrgicas e empresas de transporte marítimo. Taiwan registrou queda de 0,09% com a venda de papéis por fundos mútuos e a consolidação no setor de tecnologia. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,38%; Indonésia: +0,06%; Malásia: +0,23%; Tailândia: -1,05% e Cingapura: -0,58%.