Investidores internacionais estão preocupados com segurança A questão da segurança pública é um dos temas que mais preocupam os investidores internacionais. A inquietação foi levada hoje ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Social Tarso Genro pelos investidores reunidos no 4º Encontro Mundial do UBS Warburg, um dos mais ativos bancos de investimentos internacionais. Genro apresentou aos investidores as medidas que o governo está buscando para equacionar a questão da segurança pública no País. O encontro do UBS reúne cerca de 600 pessoas, quase o dobro do número de participantes do encontro realizado no ano passado - o que sinaliza maior interesse pelas oportunidades de investimentos no Brasil. O evento é realizado a portas fechadas com a presença dos dirigentes das maiores empresas de capital aberto com títulos negociados nas bolsas de valores. Entre as empresas que apresentaram suas previsões, no primeiro dia do encontro, estão a Petrobras, a Telemar, a Cemig, e o grupo Ultra. Além de Tarso Genro, compareceram hoje o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), também deve participar do evento, que vai até amanhã.