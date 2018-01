Investidores mais otimistas com novos fatos No penúltimo dia para adesão aos Fundos Mútuos de Privatização (FMPs), que receberão recursos dos Fundos de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para compra de ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras, as ações da companhia registram queda de 6,04%. O volume negociado, contudo, atingia R$ 180 milhões no início da tarde, muito acima da média da ação. Descontada a queda da Petrobras, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve uma manhã otimista, em função de notícias positivas no mercado internacional (veja mais informações no link abaixo). No início da tarde, a Bolsa operava em alta de 0,26%. As bolsas norte-americanas também abriram em alta, mas recuaram um pouco com as perspectivas negativas em relação aos resultados financeiros das empresas. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis de empresas do setor de tecnologia - registra leve alta de 0,06%. O índice Dow Jones - que mede a valorização de ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque está em alta de 0,04%. Brasil vai trocar títulos da dívida brasileira A principal notícia da manhã é a operação de troca de bradies - títulos da dívida brasileira - por papéis emitidos pelo governo brasileiro com vencimento em 40 anos, com opção de recompra a partir do 15º ano. De acordo com reportagem de Gustavo Freire, é a primeira vez que o Brasil faz uma emissão com este prazo. Até agora, o maior havia sido de 30 anos. A operação é uma forma encontrada pelo governo para o alongamento da dívida. Além disso, o governo acredita que, quando os títulos puderem ser recomprados, a partir do 15º ano, os juros estarão mais baixos e o País gastará menos com as negociações envolvendo papéis da sua dívida. O resultado da operação vai revelar qual é a visão dos estrangeiros em relação à situação econômica do País. Se a demanda for expressiva, isso significa uma melhoria na confiança dos estrangeiros em relação ao Brasil. Dentro desse cenário, o dólar segue com a cotação abaixo de R$ 1,80. Há pouco, era negociado a R$ 1,7950 na ponta de venda - uma alta de 0,06% em relação aos últimos negócios de ontem. Os juros estão estáveis em relação ao fechamento de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,470% ao ano, no início da tarde.