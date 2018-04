Investidores não devem se preocupar com pesquisas agora, diz Bank of America O Bank of America sugeriu hoje a seus clientes, especialmente investidores estrangeiros, que não se preocupem com as pesquisas eleitorais neste momento. O banco prevê inclusive que a candidatura tucana de José Serra poderá se deteriorar ainda mais frente à de Anthony Garotinho (PSB) no próximo mês, porque as pesquisas serão realizadas após o uso do horário eleitoral do PSB. A partir da metade de maio, alerta o Bank of America, o PSDB de Serra e de Fernando Henrique encerra a sua propaganda eleitoral gratuita. O banco sugere ao clientes que temem a volatilidade deste período prévio do primeiro turno a aplicarem em dólar (USD call option de 3, 6 e 9 meses).