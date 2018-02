Investidores realizam lucros e bolsas da Ásia caem

O índice MSCI de bolsas da região Ásia Pacífico com exceção do Japão recuava 0,51 por cento, a 413 pontos às 7h47 (horário de Brasília). O indicador acumula valorização de mais de 8 por cento nas duas últimas semanas.

O rali das bolsas globais vem mostrando sinais de arrefecimento após nove meses, com analistas divididos sobre se os mercados vão se consolidar nos atuais níveis antes de voltar a subir ou se vão sofrer uma nova correção.

"Há a visão de que o mercado deu um passo maior que as pernas", disse Markus Mueller, diretor do Reynolds & Co. em Sydney.

A alta do iene contra o dólar pesou sobre exportadores japoneses, contrabalançando ganhos de ações relacionadas a commodities após um salto nos preços do petróleo e do ouro.

O mercado acionário de TÓQUIO caiu 0,63 por cento, para 9.729 pontos.

Em HONG KONG, houve variação negativa de 0,13 por cento, para 22.914 pontos.

O mercado de SYDNEY caiu 0,54 por cento, a 4.729 pontos. Na COREIA DO SUL, a bolsa teve baixa de 0,41 por cento, a 1.585 pontos. Em CINGAPURA, houve queda de 0,68 por cento, a 2.764 pontos.

A exceção foi a bolsa de XANGAI, com alta de 0,24 por cento, a 3.282 pontos, reagindo a um pacto financeiro assinado entre China e Taiwan.

Os mercados pouco reagiram à reunião entre o presidente norte-americano, Barack Obama, e o chinês, Hu Jintao, em Pequim.

Obama, pediu nesta terça-feira que a China deixe sua moeda se valorizar, mas, ao lado dele durante a cúpula, Hu evitou mencionar o iuan ou o dólar.