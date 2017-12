Investidores são hospitalizados após perdas na Bolsa Saudita Diversos investidores sauditas terminaram no hospital com problemas de pressão e de stress agudo devido às perdas sofridas por uma queda da bolsa na Arábia Saudita, informou, neste domingo, o jornal Gulf News. O jornal de Dubai cita um médico saudita que disse que "muitas pessoas se sentiram decepcionadas ao pensar que podiam perder todos os seus investimentos". Segundo a fonte, na semana passada aconteceu um aumento considerável do número de casos nos departamentos de emergência dos hospitais do país, assim como nas clínicas psiquiátricas. O psiquiatra de uma clínica da cidade saudita de Jidá, Mohamad Al Sumi, afirmou que a maioria dos casos que tratou nos últimos dias foram de investidores que estavam em estado de choque. Muitos deles estavam histéricos e se queixavam de dor aguda, acrescentou. Após três semanas boas no início de fevereiro, a bolsa saudita caiu na semana passada com perdas de mais de 2.000 pontos. A bolsa saudita é a mais importante entre os países árabes.