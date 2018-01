Investidores satisfeitos com Selic de 15,25% ao ano Depois de dez dias de apostas numa queda expressiva da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, os investidores reagirão hoje à notícia. A taxa foi reduzida de 15,75% para 15,25% ao ano. Se não chega a surpreender o mercado, a decisão serve, ao menos, para reafirmar claramente que o governo concorda com a avaliação otimista que os investidores fazem da economia brasileira, com crescimento econômico, inflação em queda e o governo cumprindo suas metas de controle das contas públicas. Como os sinais dos mercados internacionais também foram positivos ontem, não se espera pessimismo nos negócios hoje. Ontem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulgou corte de 1,5 milhão de barris diários. Se não chega a ser uma boa notícia, em especial com os estoques norte-americanos em queda, a redução veio, ao menos, dentro das expectativas do mercado, afetando pouco os preços internacionais do produto. Além disso, os dados sobre a economia norte-americana indicaram desaquecimento da atividade econômica além do previsto, aumentando as esperanças de corte nos juros básicos dos EUA. Com isso, a Nasdaq - bolsa de Nova York que negocia ações de empresas de alta tecnologia - teve alta. A reunião do FED - banco central dos Estados Unidos - decidirá sobre os juros na reunião mensal de janeiro, nos dias 30 e 31. Para hoje é esperada a divulgação de dados sobre os pedidos de auxílio-desemprego.