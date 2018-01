Investidores têm receio de desaquecimento global e Bolsa desaba A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registra queda forte nesta quinta-feira, puxada pelo desempenho negativo das ações de mineração e siderurgia. Aqui e também no exterior, o receio de uma desaceleração da economia global ajuda a desanimar os investidores. Na mínima do dia, atingida por volta das 14h14, o Ibovespa - Índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - caía 3,29%, abaixo do nível de 25.400 pontos. O volume financeiro registrado durante a manhã era de R$ 1,041 bilhão, projetando para o encerramento R$ 1,8 bilhão. Esse giro robusto é um sinal ruim, pois sinaliza ordens pesadas de vendas. Segundo operadores teria havido um movimento de venda em papéis do setor de mineração e siderurgia. Caemi, mineradora que é controlada pela Companhia Vale do Rio Doce, puxava a lista dos piores desempenhos, em queda de 6,47%. Entres as siderúrgicas, a maior baixa era das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, com queda de 5,88%. No caso de Vale, o principal motivo para esse ajuste forte nas cotações são os sinais de que a demanda global por aço está começando a diminuir. Hoje, os preços das commodities como cobre níquel e alumínio registraram queda no mercado internacional, por conta do receio de enfraquecimento da atividade mundial. As ações das principais mineradoras do mundo caíram. O mercado de ações também ficou decepcionado com o resultado abaixo do esperado das vendas no varejo brasileiro em fevereiro, que cresceram apenas 1,32% ante igual mês anterior, bem abaixo do piso das previsões dos analistas, que esperavam pelo menos 4% de crescimento. Dessazonalizado (sem efeitos temporais), o dado mostra revela queda de 3,9% em fevereiro em relação a janeiro.