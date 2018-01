Investigação de cartel do papel higiênico O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Claudio Considera, disse hoje que as empresas fabricantes de papel higiênico alegaram que houve alterações técnicas nos produtos para justificar a redução da metragem. Segundo ele, a secretaria vai continuar a investigação preliminar para apurar se há indícios claros de formação de cartel. Claudio Considera e o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Paulo de Tarso, reuniram-se hoje na sede do Ministério da Fazenda em São Paulo, até o início desta noite, com representantes de fabricantes de biscoitos e de papéis sanitário. As reuniões foram separadas. Os dois setores têm sido acusados de diminuir o peso e o tamanho dos produtos, mantendo os mesmos preços praticados anteriormente. Caso fique comprovado, Paulo de Tarso disse que a violação da transparência prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) na alteração de produtos pode resultar em multa aos fabricantes. A multa varia de 200 a 3 milhões de Ufirs. Se for confirmada também a formação de cartel, a multa pode variar de 1% a 30% do faturamento anual da empresa. Considera explicou que a prática das empresa de alterar a metragem não é ilegal, pois a legislação permite alteração de 10 em 10 metros. Porém, a falha teria sido na falta de informação ao consumidor, pois as embalagens praticamente não mudaram e, tampouco, foi feita divulgação sobre as alterações. Já os preços são livres, reafirmou Considera, e são determinados pela concorrência. Também participaram da reunião representantes do Procon, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do estado, Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e Ipem (Instituto de Pesos e Medidas).