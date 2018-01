Investigação sobre presidente do BC deixa mercado nervoso O mercado financeiro está reagindo mal à reportagem de capa da revista IstoÉ desta semana, denunciando que o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o diretor de Política Monetária do BC, Luiz Augusto Candiota, estariam sob investigação pelo Ministério Público e pela CPI do Banestado por suspeita de sonegação fiscal, evasão de divisas e omissão fiscal. O dólar comercial atingiu a máxima de R$ 3,061, alta de 0,66% e recuou um pouco para R$ 3,053. A bolsa paulista, que operou em alta durante toda a manhã, caiu logo após a revelação, mas logo depois subia 0,19%.