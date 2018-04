Investigações de fraudes em combustíveis aumentam arrecadação As investigações sobre fraudes e adulterações de produtos no comércio de combustíveis nos Estados, conduzidas por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) estaduais, resultaram em aumento da arrecadação dos impostos. De acordo com o deputado estadual Moacir Pires, que integrou uma CPI dos Combustíveis no Mato Grosso, a expectativa do Estado é de que a arrecadação de impostos sobre a venda de combustíveis cresça de uma média mensal de R$ 25 milhões para R$ 44 milhões. Em Pernambuco, onde as irregularidades na venda de combustíveis também foram tema de CPI, a arrecadação de impostos, que havia sido de cerca de R$ 230 milhões nos anos anteriores, acumulou R$ 330 milhões entre janeiro e outubro de 2001, segundo relato do deputado estadual pernambucano Augusto Coutinho. Os ganhos na arrecadação foram apresentados em reunião entre vários representantes de CPIs em curso ou já encerradas no País, realizada na segunda-feira na Assembléia Legislativa de São Paulo, como evidências da vulnerabilidade do comércio de combustíveis a fraudes e também como prova de que a fiscalização pode surtir efeito. Na reunião, da qual participou também o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Sebastião do Rego Barros, os parlamentares defenderam o reforço à fiscalização em seus Estados, bem como a assinatura de convênios entre a ANP e órgãos estaduais que possam atuar na coibição de irregularidades. O diretor-geral da ANP lembrou que a agência está proibida por lei de aumentar os seus quadros. Ele considera mais efetivos no combate a irregularidades neste setor os convênios firmados com entidades estaduais. Barros lembrou que o comércio de combustível é vulnerável a fraudes em todo o mundo. "Temos visto progressos na fiscalização no País e isto nos dá uma satisfação parcial", disse Barros. "Mas gostaríamos de ver cada vez mais resultados efetivos", acrescentou. De acordo com dados da ANP, há Estados, como Sergipe e Alagoas, em que 30% dos combustíveis estão fora das exigências da agência reguladora. Em outros Estados, como Minas Gerais e Santa Catarina, esse índice é de apenas 1,3%. Em São Paulo, o volume de gasolina adulterada tem acompanhado uma tendência de queda dos números verificada em todo o País pela ANP, mas mantém-se em um patamar ligeiramente acima dos demais Estados. Em 2000, 12,5% da gasolina comercializada no País apresentava irregularidades, índice que caiu para 9,2% em 2001 e que voltou a diminuir até 7,7% em março deste ano. Em São Paulo, 15,4% da gasolina era irregular em 2000, número que diminuiu para 12,4% em 2001 e para 9,4% em março último. O Brasil é o sexto maior consumidor mundial de combustíveis, com 2 bilhões de litros de gasolina e 3 bilhões de litros de óleo diesel por mês, comercializados por 30 mil postos, segundo a ANP.