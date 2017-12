Investigadores acham documentos da Parmalat em NY Investigadores americanos encontraram documentos "úteis" à investigação do escândalo Parmalat no escritório e na casa de um ex-advogado da empresa em Nova York, Gianpaolo Zini, que está detido em Milão. "Soubemos que os investigadores de Nova York acharam alguns documentos úteis na busca no escritório e na residência de Zini" informou hoje um membro da Justiça italiana que trabalha no caso. O jornal italiano Il Sole-24 Ore noticiou que policiais nova-iorquinos encontraram os papéis na sexta-feira. Também foram realizadas buscas na sede do Banco di Monte, em Parma, informaram autoridades italianas. Segundo o investigador especial da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, pelas iniciais em inglês) que está na Itália acompanhando o caso da Parmalat, Lawrence West, as autoridades americanas estão trabalhando muito próximas às italianas para evitar conflitos e garantir que os investidores americanos, que aplicaram cerca de US$ 1,5 bilhão em papéis do grupo italiano, sejam tratados corretamente. "É verdade que há o risco de um conflito entre dois casos legais e exatamente por isso é que achamos que devemos trabalhar juntos", afirmou West. A SEC pretende punir exemplarmente a Parmalat, a quem acusou de ter cometido "uma das maiores e mais descaradas fraudes financeiras da história". "Pedimos uma multa pesada que pode atingir no máximo o total que foi roubado aos investidores na altura da fraude. Se, por exemplo, ficar provado que a fraude foi de US$ 10 bilhões, a multa pode atingir precisamente esse montante", afirmou West numa entrevista publicada hoje no jornal Corriere della Sera. Ele explicou que o dinheiro da multa pode ser usado para compensar os investidores que tiveram prejuízos. A SEC entrou com um processo contra a Parmalat na Justiça dos EUA, acusando-a de sobrevalorizar suas ações e de subavaliar suas dívidas. West também está investigando se o Bank of America e outras instituições financeiras estão envolvidas no escândalo. "Precisamos entender se eles agiram dessa maneira por negligência ou irresponsabilidade ou por outro motivo." Segundo o investigador da SEC, "a responsabilidade do Bank of America e outros bancos de investimento que lançaram e promoveram os títulos da Parmalat nos EUA depende do grau de conhecimento que eles tinham da verdadeira situação financeira da empresa". O gigante do grupo alimentar entrou em concordata preventiva em 27 de dezembro por causa de buraco de 7,5 bilhões de euros nas contas de 2002. Seu fundador e ex-presidente, Calisto Tanzi, está preso, acusado de ter desviado 800 milhões de euro da empresa para contas particulares. Tanzi foi interrogado hoje mais uma vez pelo juiz Guido Salvini e pelo promotor Eugenio Fusco, que desejam saber onde está o dinheiro. Um dos advogados de Tanzi, Fabio Belloni, disse que não há nenhum fundo da empresa escondido no exterior. "Não há nenhum tesouro, grande nem pequeno". Entretanto Belloni admitiu que possa haver algum dinheiro que Tanzi não saiba por causa da "extrema complexidade" das contas da empresa. A Parmalat em cerca de 200 subsidiárias em 30 países.