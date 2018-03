Investigados pela PF na Operação Propina S/A são denunciados

O fiscal de rendas da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio, Francisco Roberto da Cunha Gomes, o Chico Olho de Boi, e mais cinco empresários ligados ao esquema de corrupção e sonegação de impostos investigados pela Operação Propina S/A, da Polícia Federal, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a denúncia, os empresários Pietrângelo Rezende de Biase (Salinas), Marcus Vinicius Martinez Thomaz Braga (Prime Printers), Cloe Baltemarco Paraskevópoulos (Herlau), Felipe Bedran Calil (Minister Express) e José Roberto Marinho (QRJ) mantinham contatos regulares diretamente com "Olho de Boi", com quem negociavam datas para pagamento de "propina". O fiscal, por sua vez, avisava, previamente, sobre as fiscalizações que seriam realizadas.

A denúncia, oferecida pelos Promotores da Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal (COESF) e do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), detalha os pagamentos feitos pelas empresas para garantir que não seriam multadas por dívidas de ICMS ou que teriam as multas reduzidas.

Para apurar os dados sobre a contabilidade da organização criminosa, o MPRJ teve que quebrar o código criptográfico que o fiscal usava ao registrar a contabilidade em sua agenda, apreendida na operação de novembro de 2007. Naquele ano, segundo as investigações, foram pagos mais de R$ 4 milhões em propina.

Os sócios à época das empresas Salinas Comércio de Roupas LTDA, Prime Printers Editora e Gráfica LTDA, Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA, Minister Express Editora de Impressos LTDA e Distribuidora de Alimentos QRJ - 2000 LTDA e "Chico Olho de Boi" vão responder pelo crime de corrupção. Outras empresas continuam sendo investigadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e novas denúncias podem ser oferecidas.