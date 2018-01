Investimento: ações de pequenas empresas Uma das opções para quem quer direcionar parte de seus recursos para o mercado de ações são os fundos de investimento compostos por papéis de pequenas e médias empresas ou segunda e terceira linhas, com bom potencial de valorização, mas pouco negociadas. Denominados fundos "small caps", estes produtos são considerados um investimento de risco e sem data marcada para se mudar de posição. "Os papéis dessas empresas são mais sensíveis ao ciclo de economia e menos suscetíveis às oscilações da Bolsa no curto prazo, devido à baixa liquidez", diz o diretor de Renda Variável do BankBoston, Júlio Ziegelmann. Como definir uma "small cap" No mercado, cada gestor adota um critério para definir quais são essas empresas. Alguns gestores acreditam que, para ser considerada "small cap", a companhia não pode ter determinado faturamento anual ou até mesmo certo volume de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). As empresas Guararapes, Gerdau, Confab, Coteminas, Bahia Sul, Metisa e Saraiva são consideradas pelos analistas como exemplos de companhias "small caps". Para Ziegelmann, o critério é o corte pelo valor de mercado da empresa vezes o preço do papel em Bolsa, limitado a R$ 1,5 milhão. O diretor da Fama Investimentos, Maurício Levi, afirma: "Escolhemos segundo análise fundamentalista e deixamos as ações no fundo até elas atingirem a maturidade". Escolha dos papéis Como as ações são menos procuradas, esse tipo de fundo exige um trabalho de campo dos gestores para a tomada de decisão. Com base numa projeção do fluxo de caixa da empresa, descontado por uma estimativa de taxa de juros, o gestor nota que o valor da ação está muito abaixo do preço que considera justo e o papel poderá fazer parte da carteira do fundo. "É um fundo de oportunidade", afirma o responsável pela Área de Consultoria do fundo Prósper Adinvest, Fábio Cardoso. O fundo Schroder Small Caps, da Schroder do Brasil, tem por objetivo captar a valorização das ações de segunda e terceira linha que, em decorrência da recuperação da atividade econômica esperada para os próximos anos, apresentam potencial de superar a evolução das ações de primeira linha. "Nosso critério principal é que as ações escolhidas não estejam entre as 10 ou 12 mais negociadas do Ibovespa, que representam cerca de 60% da carteira teórica da Bolsa", explica o diretor da Schroder, Carlos Roberto Scretas.