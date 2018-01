Investimento cresce, mas PIB sobe apenas 0,5% no trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,5% no terceiro trimestre deste ano, ante o segundo trimestre, na série com ajuste sazonal (levando-se em conta os efeitos temporais), segundo divulgou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das expectativas de mercado apuradas pela AE, que variavam de 0,3% a 0,9%, com mediana em 0,6%. O resultado é pouco maior que o apresentado no segundo trimestre, que teve crescimento de 0,4% (número revisado pelo IBGE) ante os primeiros três meses do ano, registrando o menor índice desde o terceiro trimestre de 2005, quando houve retração de 1,1%. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o aumento foi de 3,2%. No ano, o PIB acumula crescimento de 2,5% até setembro e em 12 meses, tem alta de 2,3%. Para que p crescimento chegue a 3,2% em 2006, segundo a última previsão do governo embutida na revisão do Orçamento, a expansão no quarto trimestre, em relação a igual trimestre do ano passado, terá que ser de 5,2%, segundo contas apresentadas pela gerente de contas trimestrais do IBGE, Rebeca Pallis. O último aumento trimestral do PIB nessa base de comparação, acima de 5%, ocorreu no terceiro trimestre de 2004 (5,9% ante o quarto tri de 2003). Em quarto trimestre, o maior crescimento registrado mais recentemente ocorreu também em 2004 (4,7%), um ano de expansão mais forte da economia do País. Ainda de acordo com as contas do IBGE, para um crescimento do PIB de 3% em 2006, a expansão no quarto trimestre ante o mesmo período de 2005 tem que ser de 4,4%. Caso o desempenho do quarto trimestre deste ano fique inalterado em relação ao dado do terceiro trimestre (3,2% ante o 3º trimestre do ano passado), apresentando o mesmo resultado, o PIB de 2006 crescerá 2,7%. Dos três setores que compõem o indicador - Agropecuária, Indústria e Serviços - o destaque de desempenho no terceiro trimestre, ante o segundo trimestre, foi da Agropecuária (1,1%), seguida pela Indústria (0,6%). O setor de Serviços registrou alta de 0,4% no período. Investimento puxa crescimento Com expansão de 2,5% na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) ante o segundo trimestre e de 6,3% ante o terceiro trimestre de 2005, os investimentos tiveram um bom desempenho no PIB do terceiro trimestre. O bom desempenho já havia sido anunciado na quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que, no entanto, não tinha apresentado os números. A FBCF é formada pela construção civil (60% de peso no indicador) e máquinas e equipamentos (40%). Segunda Rebeca, o bom desempenho dos investimentos no PIB do terceiro trimestre resulta sobretudo do crescimento das importações de bens de capital. De acordo com ela, apesar de o resultado ter sido influenciado também pelo crescimento da construção civil e da produção interna de máquinas e equipamentos, este foi o fator determinante. "O câmbio favoreceu o crescimento dos investimentos e isso tem um efeito positivo para a capacidade produtiva futura do País", disse. Rebeca também citou, como impacto positivo nos investimentos, o crescimento nominal de 21% nas operações de crédito do sistema financeiro para pessoas jurídicas no terceiro tri ante igual período do ano passado e, ainda, a redução da taxa média Selic, de um patamar de 19,7% no terceiro trimestre do ano passado para 14,6% em igual período deste ano. Na demanda interna, o consumo das famílias cresceu pelo 13º trimestre consecutivo, com expansão de 0,5% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre. Na comparação com o terceiro trimestre de 2005, o consumo das famílias cresceu 3,4%. O IBGE destacou no documento de divulgação do PIB que na comparação com ano anterior, o consumo das famílias vem crescendo desde o quarto trimestre de 2003. O crescimento do consumo das famílias foi alavancado pelo crescimento da massa salarial (aumento de 4,6% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado) e do aumento do crédito às pessoas físicas, observou a gerente de contas trimestrais do IBGE. O setor externo novamente contribuiu negativamente para os resultados do PIB no período, com o crescimento do volume de importações e exportações de bens e serviços, segundo Rebeca. "A contribuição do setor externo para o PIB desde o primeiro trimestre deste ano tem sido sistematicamente negativa", disse. De acordo com ela, o câmbio favorece o desempenho do PIB com aumento dos investimentos, via importação de bens de capital mas, por outro lado, tem efeito negativo nas contas finais da economia. Segundo os dados divulgados nesta quinta pelo IBGE, as exportações de bens e serviços cresceram 8,6% no terceiro trimestre ante segundo trimestre - após uma queda de 5,1% no segundo tri ante o primeiro tri - e tiveram efeito positivo no PIB mas, por outro lado, as importações de bens e serviços também cresceram na mesma magnitude (8,5%) e entram com sinal negativo na contabilidade do PIB. Terceiro trimestre X terceiro trimestre A Agropecuária foi o setor com maior representatividade no crescimento de 3,2% do PIB no terceiro trimestre, tomando como base o mesmo período de 2005. A alta foi de 7,8%. A Indústria, por sua vez, avançou 3%, enquanto o crescimento do setor de Serviços ficou em 2,2%. O crescimento da Agropecuária deve-se ao desempenho positivo, em 2006, de produtos como o café (22%) e a cana de açúcar (8%), segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE. Outro fator importante foi o desempenho positivo da Pecuária neste trimestre. Rebeca explicou que o desempenho da safra de café sempre influencia muito o PIB agropecuário no terceiro trimestre. Além disso, segundo ela, a cana-de-açúcar, que tem 50% da safra colhida no terceiro trimestre, também está elevando a produção. Assim como no trimestre anterior, na Indústria o destaque ficou com a Construção Civil (5,5%). Rebeca atribuiu o aumento especialmente à expansão dos financiamentos na área de habitação. Segundo ela, houve um aumento nominal de 25% nos recursos voltados para financiamento de habitação no terceiro trimestre deste ano, ante igual período do ano passado. Além disso, o bom desempenho da construção se deve também à queda dos juros nominais e ao ano eleitoral, que sempre resulta em aumento do número de obras. A Extrativa Mineral cresceu 3,6% em relação ao terceiro trimestre de 2005, mais que no segundo trimestre (1,5%), embora abaixo da taxas registradas no primeiro trimestre de 2006 (12,6%) e no quarto trimestre de 2005 (12,1%). O crescimento da Extrativa Mineral explica-se pelos desempenhos dos seus dois principais produtos: Minério de Ferro (9,5%) e Petróleo e Gás (2,9%). O setor de Serviços cresceu 2,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, e seu maior destaque foi o Comércio (3,4%), seguido por Instituições Financeiras (3,1%) e Transporte (2,7%). Os desempenhos dos outros subsetores foram: Outros Serviços (2,4%), Administração Pública (1,9%), Aluguel (1,7%). Por outro lado, a queda em Comunicações (-0,7%) é explicada pelo declínio da Telefonia Fixa, já que a Telefonia Móvel voltou crescer, após um trimestre de estabilidade. Segundo a gerente de contas trimestrais do IBGE, a queda ocorreu acompanhando uma tendência dos últimos trimestres e está relacionada ao fraco desempenho da telefonia fixa. De acordo com ela, o segmento de telefonia fixa tem peso de 49% no segmento de comunicações no PIB e, embora o peso da telefonia móvel tenha crescido muito nos últimos anos e tenha chegado a 44%, qualquer recuo na fixa tem efeito no resultado final. Os correios pesam 7% nessa atividade. O QUE É O PIB? O Produto Interno Bruto (PIB) representa o total de riquezas produzido num determinado período num país. É o indicador mais usado para medir o tamanho da economia doméstica. No Brasil, o cálculo é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão responsável pelas estatísticas oficiais, vinculado ao Ministério do Planejamento. O cálculo do PIB leva em conta o acompanhamento de pesquisas setoriais que o próprio IBGE realiza ao longo do ano, em áreas como agricultura, indústrias, construção civil e transporte. O indicador inclui tanto os gastos do governo quanto os das empresas e famílias. Mede também a riqueza produzida pelas exportações e as importações. O IBGE usa ainda dados de fontes complementares, como o Banco Central, Ministério da Fazenda, Agência Nacional de Telecomunicações e Eletrobrás, entre outras. Matéria alterada às 12h56 para acréscimo de informações