Investimento da Petrobras este ano já supera o de 2008

"Para complementar o investimento, temos um ano muito bem-sucedido em captação", afirmou referindo-se ao valor de US$ 34,8 bilhões já captados este ano, incluindo emissões de US$ 4 bilhões feitas em outubro no mercado internacional para 2020 e 2040.

Do total de US$ 34,8 bilhões, US$ 6,75 bilhões são referentes à emissão de títulos no mercado internacional, que substituíram o empréstimo-ponte de US$ 6,5 bilhões feito pela estatal no início do ano. Outros US$ 28,05 bilhões vieram de outros empréstimos de bancos, como do BNDES, do China Development Bank e do Eximbank dos Estados Unidos, entre outros. De acordo com Barbassa, "no início deste ano, ninguém poderia imaginar" que a Petrobras captaria tanto.