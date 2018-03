Investimento da Petrobras no PAC será de R$ 148,7 bi até 2010 O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, disse que do total de investimentos em petróleo, gás natural e combustíveis renováveis, que somam R$ 196,4 bilhões até 2010, R$ 148,7, bilhões são investimentos da Petrobras no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) sem os parceiros. Do total de R$ 196,4 bi, R$ 93,4 bilhões são para exploração e produção de petróleo, R$ 45,2 bilhões para refino, transporte e petroquímica, R$ 40,4 bilhões para gás natural e R$ 17,4 bilhões para combustíveis renováveis. Os investimentos da Petrobras com parceiros somam R$ 171,7 bilhões. Os números foram detalhados nesta segunda-feira em entrevista coletiva do presidente da estatal e do ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau. Ao ser questionado se a Petrobras não estaria respondendo pela maior parte dos investimentos previstos no PAC, Gabrielli respondeu: "Fazer investimentos grandes para a Petrobras faz parte do tamanho dela", afirmou. Segundo ele, a Petrobras tem um portfólio de investimentos em um setor que é altamente de capital intensivo.