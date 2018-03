Investimento das empresas japonesas cai 24,8% Os gastos de capital das empresas japonesas caíram mais do que o esperado no terceiro trimestre, na medida em que a valorização do iene e os sinais de deflação levaram os administradores de empresas a suspender novos investimentos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças nesta quinta-feira, os gastos de capital tiveram declínio de 24,8% no trimestre julho-setembro em comparação ao mesmo período do ano passado, no 10º trimestre seguido de diminuição e depois de terem apresentado baixa de 21,7% no período abril-junho.