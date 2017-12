Investimento direto em abril chegou a US$ 3,038 bi Os investimentos estrangeiros diretos (IED), em abril, somaram US$ 3,038 bilhões, segundo informações divulgadas hoje pelo Departamento Econômico do Banco Central (Depec). De acordo com as explicações do Depec, estão incluídos neste total US$ 1,4 bilhão da operação de compra das ações de minoritários da AmBev pela Interbrew. Em março, o IED havia ficado em US$ 1,402 bilhão. Em abril de 2004, o fluxo desses investimentos tinha sido de apenas US$ 381 milhões. No período de janeiro a abril, o IED está acumulado em US$ 6,527 bilhões. A projeção do BC para o fluxo total de IED no ano é de US$ 16 bilhões. No período de 12 meses até abril, os investimentos diretos somam US$ 21,593 bilhões.