Investimento direto em janeiro somou US$ 993 milhões Os investimentos estrangeiro diretos (IED) de janeiro ficaram em US$ 993 milhões, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). O valor é menor que os US$ 1,409 bilhão de dezembro do ano passado, mas ficou acima dos US$ 905 milhões de janeiro de 2003. Para o ano de 2004, o BC manteve a projeção de investimento direto em US$ 13 bilhões. No ano passado, os investimentos diretos ficaram em US$ 10,144 bilhões. O chefe do Depec, Altamir Lopes, informou que o País já recebeu este mês US$ 450 milhões em investimentos estrangeiros diretos. Segundo ele, a perspectiva é que ao final do mês esses investimentos somem US$ 700 milhões. Apesar de ser um valor abaixo do registrado em janeiro, Lopes disse que esse volume está dentro das projeções do Banco Central, já que é preciso considerar que o mês de fevereiro tem um número menor de dias úteis, devido a o feriado do carnaval. "Esse volume assegura a projeção de investimentos estrangeiros diretos para 2004 na ordem de US$ 13 bilhões", afirmou.