Investimento direto em novembro mostra confiança, diz Sobeet A entrada de US$ 2 bilhões em investimento direto estrangeiro (IDE) em novembro, confirmada pelo Banco Central, demonstra uma aposta do investidor estrangeiro no futuro da economia brasileira, disse hoje o presidente da Sobeet (Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica), Antonio Corrêa de Lacerda. Para ele, o valor também pode ter sido puxado pela conversão de dívidas de empresas. Apesar de o detalhamento do IDE de novembro ainda não ter sido divulgado, ele acredita que os recursos são um grande avanço em relação aos meses anteriores. A média de IDE no primeiro semestre deste ano foi de US$ 400 milhões ao mês. Entre julho setembro, subiu para US$ 1,2 bilhão, e recuou para US$ 300 milhões em outubro. A Sobeet mantém a projeção de ingresso de IDE em 2004, em US$ 15 bilhões. As razões para a alta de quase 50% sobre 2003 são a retomada da economia norte-americana, a recuperação interna, a definição do marco regulatório, sobretudo em energia, a política industrial divulgada no mês passado, e o câmbio entre R$ 3,10/R$ 3,20. "O câmbio hoje está valorizado, mas se recuar atraíremos um capital de melhor qualidade, pois eleva a competitividade do produto brasileiro e reduz o risco de desvalorização cambial que tanto assusta o investidor", disse.