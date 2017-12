Investimento direto estrangeiro mundial cai 18% em 2003 Os investimentos diretos estrangeiro mundiais tiveram uma queda de 18% em 2003, somando US$ 560 bilhões contra US$ 679 bilhões no anterior. Foi a terceira queda consecutiva, segundo relatório da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Os resultados deste ano e do passado indicam uma acomodação após o ajuste da economia mundial, o estouro da bolha da Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet -, os atentados de 11 de Setembro e as fraudes contábeis nos EUA. Em 2003, os fluxos se aproximaram da média da segunda metade dos anos 90 (96-99), quando o investimento direto estrangeiro ficou em US$ 658 bilhões. Já os investimento direto estrangeiro para países em desenvolvimento ficaram praticamente estáveis em 2003, mas com crescimento proporcional em relação ao resto do mundo. No ano passado, foram US$ 193 bilhões (35%), contra US$ 188 bilhões (28%) em 2002.