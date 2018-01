Investimento direto prossegue e saída de divisas despencou O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), Altamir Lopes, informou hoje, ao comentar os números das contas externas em novembro, que a entrada de investimentos diretos no mês de dezembro até hoje soma US$ 626 milhões. Ele previu que no mês a entrada de investimentos diretos no País fechará em torno de US$ 1 bilhão. Segundo ele, com este resultado, será confirmada a previsão do Banco Central de um total de US$ 16 bilhões de investimentos estrangeiros diretos no ano, volume mais que suficiente para financiar todo o déficit em transações correntes, previsto em US$ 8,3 bilhões. Ele ressaltou que o temor que havia, de redução dos fluxos de investimentos, não aconteceu. "Os investimentos continuam fluindo normalmente", disse. Altamir Lopes disse que o déficit em transações correntes registrado em novembro, em US$ 174 milhões, é o menor para meses de novembro desde 1993. "É um ajuste muito profundo", comentou. Ele previu para o mês de dezembro um déficit em torno de US$ 800 milhões. Ele acredita que o déficit pode até mesmo ser inferior à sua previsão, dependendo do comportamento do comércio. Em novembro Os investimentos diretos estrangeiros em novembro foram de US$ 1,154 bilhão, segundo os dados divulgados hoje pelo Depec do Banco Central. "O valor veio dentro do que tínhamos projetado", disse o chefe do Depec, Altamir Lopes. O número veio acima, no entanto, do US$ 1,245 bilhão de outubro e abaixo dos US$ 2,182 bilhões de novembro do ano passado. No período de janeiro a novembro, os investimentos diretos estão acumulados em US$ 15,064 bilhões. "Com o cerca de US$ 1 bilhão que estamos projetando para dezembro, fecharemos o ano dentro dos US$ 16 bilhões já projetados anteriormente", disse o chefe do Depec. No período de 12 meses até novembro, os investimentos diretos estão acumulados em US$ 18,723 bilhões ante U S$ 21,103 bilhões em igual período do ano passado. Para 2003, o BC manteve sua projeção de investimentos diretos em US$ 16 bilhões contra uma estimativa de mercado da ordem de US$ 13 bilhões. Saíde de divisas pela CC5 A saída de divisas pelas contas CC5 (conta de não-residentes) despencou em novembro, atingindo o menor volume desde agosto de 1995. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que a saída de dólares pela CC5 caiu de US$ 1,725 bilhão em outubro para US$ 158 milhões em novembro. Segundo Altamir Lopes, em dezembro até ontem a saída pela CC-5 estava em US$ 177 milhões. Para ele, a redução das saídas indica que a "volatilidade do mercado já passou". A definição das eleições presidenciais foi apontada pelo chefe do Depec como uma das razões para a melhora do cenário e redução das incertezas. "As declarações (da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva) vieram como se esperava", afirmou Altamir.