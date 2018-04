Investimento e bônus no exterior garantem pagamento ao FMI O alto fluxo de investimentos estrangeiros diretos e as operações de lançamento de bônus no exterior realizadas este ano deram fôlego ao governo brasileiro e garantiram o pagamento antecipado de parte do empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) assim como tranqüilidade no mercado de câmbio. Somente em março, a equipe econômica comemora investimentos diretos acima de US$ 2 bilhões. Segundo fontes do governo, o ingresso total no mês passado ficou próximo aos US$ 2,3 bilhões, acumulados em janeiro e fevereiro. O número oficial será divulgado na semana que vem. Somados a esses recursos, as captações externas que, este ano, chegam a US$ 3,9 bilhões são mais do que suficientes para garantir os pagamentos da dívida externa programados (US$ 3,1 bilhões) e ainda reforçam as reservas internacionais do País. Com a decisão anunciada esta semana pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, o governo troca um financiamento mais caro e que levanta incertezas em relação ao desempenho da economia, como é o caso do suporte financeiro do FMI, por recursos captados junto ao setor privado que rendem ao País mais credibilidade. Para o diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, parte das incertezas que existiam no cenário externo já se dissiparam. "O pagamento demonstra que as incertezas que exigiam um volume maior de reservas diminuíram", disse, negando ainda que essa antecipação tenha alguma relação com uma eventual renegociação de itens do acordo com FMI. Segundo ele, o pagamento que ocorrerá na semana que vem aumentará a projeção de déficit do balanço de pagamentos para o ano. A estimativa inicial do BC de um déficit de cerca de US$ 2,4 bilhões sobe para US$ 4,2 bilhões. "A combinação de investimentos elevados, emissão de títulos no exterior e o resultado comercial vem dando sinais de que não há problema de fluxo de recursos para o Brasil", destaca o economista Roberto Padovani. Para Padovani, isso ajuda a explicar o bom comportamento do mercado de câmbio especialmente em março. No início do mês passado, a taxa média das operações do mercado, a Ptax, estava em R$ 2,35. Depois de subir para R$ 2,36, a taxa caiu e no início de abril já chegou a R$ 2,27. A forte queda já é motivo de reclamação por parte dos exportadores. No entanto, segundo Padovani, se trata de um movimento de curto prazo influenciado por fatores externos e que já começa a se recuperar. "Essa queda da cotação do dólar é pontual e não sugere uma intervenção do BC", diz o economista. Na avaliação dele, a taxa de câmbio deverá se manter num patamar de R$ 2,35. "Pegaria muito mal uma atuação do BC para segurar uma cotação nesse momento. A preocupação do BC e da política monetária é com a inflação que já está pressionada", avalia o economista.