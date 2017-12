Investimento e criação de emprego são temas de fórum do ‘Estado’

No início do mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre mostrando um avanço de 0,1% da economia brasileira no período. O destaque foi o avanço de 1,6% dos investimentos após 15 trimestres seguidos de queda.

Importante indicador econômico, porque projeta a intenção futura dos empresários na economia, os investimentos dos empresários precisam ser acompanhados de uma contrapartida na infraestrutura, para que a economia tenha um ganho de produtividade e competitividade.

É recorrente as queixas com relação à situação das estradas do País, à falta de ferrovias, ao pouco ou quase nenhum uso do transporte fluvial, usinas que não conseguem distribuir energia, porque não foram feitos os investimentos necessários em linhas de transmissão. Sem falar na situação de portos e aeroportos e nas questões referentes aos marcos regulatórios.

Diante desse cenário, o Estado promove na quarta-feira, dia 13, o Fórum Estadão com o tema “Infraestrutura: investimentos e geração de empregos”. O evento vai reunir autoridades, especialistas e executivos para debater como incrementar os investimentos nesse setor vital para a retomada da economia, incluindo a criação de empregos. Grandes obras abrem importantes frentes de trabalho e o segmento da construção, nos últimos anos, foi duramente prejudicado pela recessão econômica associada aos desdobramentos da Operação Lava Jato que afetou grandes empreiteiras do País, responsáveis por empregar um contingente significativo de mão de obra.

Não por acaso, o governo anunciou no início de novembro uma nova versão do Projeto Avançar, que reúne investimentos da União, estatais e financiamentos de bancos públicos. O pacote tem previsão de investimentos de R$ 130,97 bilhões entre 2017 e 2018, mas não foi detalhado quanto já foi aplicado neste ano e o que será injetado até dezembro do ano que vem.

O evento. Estão confirmadas as presenças para o fórum de Caio Magri, diretor presidente do Instituto Ethos; Venilton Tadini, presidente da Abdib; Claudio Frischtak, presidente da Inter.B Consultoria Internacional de Negócios; Armando Castelar, coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV; Cesar Mattos, consultor na Câmara dos Deputados; Gabriel Galipolo, do Banco Fator; e Renato Sucupira, da BF Capital. O evento será realizado no auditório do Estado, na Av. Professor Celestino Bourrol, 100, em São Paulo, das 8h30 às 13h. As inscrições podem ser feitas pelo www.estadaoeventos.com.br/infraestrutura.