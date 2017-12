Investimento em energia depende da economia e regras claras Os investidores privados não tomarão novas decisões sobre investimentos no setor elétrico até que toda a regulamentação do novo modelo estiver pronta, avaliou hoje o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine), Eric Westberg. Segundo o executivo, a precondição básica para o investimento no setor é a estabilidade macroeconômica, ficando a regulamentação setorial em segundo lugar. Ele citou a Argentina como exemplo da inutilidade de leis sem um ambiente macroeconômico que as sustentem. Apesar da lei da conversibilidade, houve a desvalorização cambial naquele país. Ele disse ainda que, embora o Brasil esteja avançando na estabilidade macroeconômica e tenha definido o arcabouço geral do novo modelo, falta o detalhamento das medidas, para que os investidores tenham a segurança em seus projetos. Westberg defendeu rapidez na regulamentação, pois as estimativas são de que em 2008 acabará a sobra de energia, caso o Brasil cresça de 3% a 4% ao ano. O presidente da Apine disse também que deve haver mais clareza em outros aspectos da política brasileira, além da regulamentação do setor elétrico. Ele gostaria que houvesse, por exemplo, regras mais claras de competição entre agentes privados e estatais. Westberg disse que em outros países as empresas estatais são dirigidas de forma mais próxima à das privadas, mas no Brasil nem sempre a lógica empresarial prevalece. Reclamações Muitas vezes a mudança de um ministro ou dirigente leva a mudanças de política. Westberg cita o caso do governador Roberto Requião, que atua como governador em favor da Copel, empresa energética do Estado. "E se ele um dia virar ministro?", questiona. Westberg citou também o caso de Luiz Pinguelli Rosa. Embora não questione a competência de Rosa, observou que ele preside a Eletrobrás por sua ligação com o PT, e não por ser administrador. O presidente da Apine mostrou-se desconfortável ainda com a abordagem política que é dada no Brasil a alguns temas, como a relação do BNDES com a AES, em conseqüência da privatização da Eletropaulo. "É uma negociação comercial, por que está na imprensa todo dia? Isso não ajuda o BNDES e não ajuda ninguém", reclamou o executivo.