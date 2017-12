Investimento em infra-estrutura continua na prioridade do governo O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, ressaltou hoje que os investimentos em infra-estrutura, principalmente portuária, são prioritárias para o governo poder estimular a competitividade e os investimentos industriais no País. Ele disse ainda que o governo está comprometido com a renovação do parque industrial brasileiro e com a desoneração gradual de máquinas e equipamentos. Segundo ele, o Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, estará entre as prioridades de investimento que têm por objetivo ampliar o escoamento permanente de veículos. "O Rio ainda não é dos maiores exportadores de veículos, mas a competitividade da infra-estrutura certamente dará oportunidade para crescimento ainda maior das exportações", destacou. Furlan ressaltou que faz parte dos programas de governo "alargar" o mercado interno. "Nós sabemos que as empresas que investem no Brasil olham prioritariamente o mercado interno. Depois de muitos anos de estagnação o setor automotivo tem muito o que celebrar: recordes de produção da história nos diversos segmentos de produção e também recorde de exportação, com mais de 600 mil veículos", afirmou. Furlan participou hoje da cerimônia de início da produção do quarto veículo produzido pelo grupo francês PSA Peugeot Citroën no Rio, o 206 SW.