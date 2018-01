Investimento em infraestrutura deve ter em 2016 o 2º ano seguido de paralisia

BRASÍLIA - O cenário está dado. Para o setor de infraestrutura, 2016 deverá ser um ano tão ou mais complicado que 2015. Na avaliação dos especialistas, o estrangulamento dos cofres públicos continuará a travar os investimentos sobre as grandes obras, o que só tende a agravar o cenário, porque adia a conclusão dos projetos e, consequentemente, aumenta os custos dos projetos.

“Os indicadores apontam que o primeiro trimestre de 2016 poderá ser o pior da história da República. A maioria das empresas que deu férias coletivas neste fim de ano não vai conseguir fazer com que seus funcionários voltem ao trabalho em março”, avalia Adriano Pires, presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie). “O País poderá encolher 6,5% no biênio 2015/2016, pressionando a inadimplência, o endividamento e o desemprego. É o pior resultado desde 1931.”

Para o secretário-geral da organização Contas Abertas, Gil Castello Branco, os desdobramentos da Operação Lava Jato, que levaram à prisão dos presidentes e diretores das maiores empreiteiras do País, complicaram a situação do setor de infraestrutura, mas não podem ser entendidos como a causa central do problema.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Atribuir à Lava Jato esse cenário é algo absolutamente falso. As empresas continuam recebendo, sem nenhuma restrição. Elas não estão impedidas de receber recursos públicos, nem foram consideradas inidôneas até hoje. Todas podem seguir nos contratos e até celebrar aditivos, só que não conseguem porque o País parou. O que estamos vendo é retração econômica pura”, avalia Gil.

Calotes. Uma das evidências dessa situação são os calotes do governo, que em 2015 voltaram a ser frequentes, depois de anos sem que se ouvisse falar sobre atraso de pagamentos pelo poder público. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), segundo José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), chega a acumular atrasos em pagamentos de até 150 dias: “São cinco meses sem receber, tendo que suportar todos os compromissos que uma empresa tem. Como é que alguém sobrevive a isso? É impossível”.

Em 2015, segundo a Cbic, o setor da construção civil deve fechar um total de 500 mil postos de trabalho. As estimativas da Cbic apontam que cerca de 300 empresas ligadas à construção pesada foram obrigadas a entrar em processo de recuperação judicial em 2015.