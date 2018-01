Investimento em Petrobras pode render 109% O preço das ações ON - ordinárias, com direito a voto - da Petrobras para quem adquiriu cotas de fundos da companhia com recursos do FGTS ou para quem fez a aquisição com recursos próprios até R$ 100 mil ficou em R$ 34,46 por ação. Esse valor embute o desconto de 20% sobre o preço de venda pelo governo, de R$ 43,07. Em estudos feitos por algumas corretoras, o ganho estimado nos próximos 12 meses para investidores que fizeram a aquisição com desconto varia entre 74,5% e 109%. Para o saldo que permaneceu na conta vinculada, o rendimento projetado para o mesmo período é de 5%. No Chase Manhattan, a estimativa é que a ação atingirá o preço-alvo de R$ 60,12, o que significa rendimento de 74,5%, com o desconto. Já no ING Investment Management, a perspectiva é que o papel alcance cotação de R$ 72,00, com ganho de 109%. O cálculo do preço-alvo leva em consideração as contas da empresa, que, segundo analistas, indicam crescimento nos próximos anos. Vale lembrar que, com o reforço de expectativas positivas no cenário macroeconômico e os investidores apostando mais em bolsa, esses preços poderão ser atingidos antes do prazo de 12 meses estipulado pelos especialistas e por isso deverão ser revistos. Mas, no caso de uma eventual virada do mercado, esses preços também podem ser revistos para baixo. Investimento em ações pode ter oscilações O optante que não está habituado a aplicar em ações não pode esquecer que o mercado acionário está sujeito a oscilações. No caso dos fundos de ações da Petrobras, a instabilidade nas cotações pode ser ainda mais intensa, porque, ao contrário da maior parte dos produtos oferecidos pelas instituições, essas carteiras são compostas por apenas um papel e, com isso, o seu risco é concentrado, ficando totalmente atrelado ao desenvolvimento de uma só empresa. Fatores diversos como o crescimento econômico da Petrobras e escândalos políticos no País podem alterar o desempenho da ação na bolsa. Outros itens importantes que podem influenciar o desempenho do papel e devem ser observados pelos aplicadores são a cotação do petróleo no mercado internacional e a expectativa de produção da Petrobras. Vale lembrar que ainda existe a possibilidade de uma volatilidade no curto prazo por conta de fatores externos que dificilmente podem ser previstos, diz. Na opinião do gerente de Finanças da Socopa Corretora, Gregório Mancebo, o investidor não deve preocupar-se com a oscilação do papel em bolsa. Como o investimento nos fundos de Petrobras é de no mínimo um ano e a perspectiva para 2001 continua sendo de bons resultados para a empresa, somente uma crise externa acentuada poderia afetar a valorização da ação.