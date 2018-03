Investimento em portos terá isenção tributária O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que o governo federal vai apresentar ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), na próxima segunda-feira, um projeto para incentivar investimentos na expansão dos portos por meio da concessão de isenções fiscais. "Temos manifestações de interesse do setor privado para investir, mas os custos são muito elevados", disse o ministro, que está em Stuttgart, na Alemanha, para participar do "Encontro Ecomômico Brasil-Alemanha 2004". Ele garantiu que o governo não está abrindo mão de receita ao adotar a iniciativa, mas apenas estimulando empresas privadas "que já se sentiam motivadas a investir". "Essa receita não existe e nunca vai existir do jeito que as coisas estão. Então, é melhor não cobrarmos nada e incentivarmos a expansão da nossa área logística", afirmou. No encontro, o ministro foi cobrado por empresários alemães e brasileiros para que o governo acelere a adoção de medidas para recuperar e expandir os sistemas de transporte de cargas. "É um assunto que está na mesa do presidente Lula e prioridade absoluta do governo. Estamos avançando", disse. Ele informou ainda que o governo prepara um estudo para oferecer um regime tributário especial para as empresas de softwares. "A arrecadação brasileira nesse setor é pequena e o nosso entendimento é o de retirar essas empresas da informalidade", disse. Ele não detalhou quando esse estudo será oficializado. O repórter Jander Ramon viajou a convite da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha