Investimento em publicidade cresce 3,4% em 2002 O investimento total em publicidade no País no ano passado foi de R$ 13,2 bilhões, um crescimento de 3,4% em relação a 2001. Deste total, R$ 9,6 bilhões foram aplicados nas mídias televisão aberta, televisão por assinatura, jornais, revistas, rádio, outdoor e mídia exterior (relógios de rua por exemplo), o que representou crescimento de 3,36% em relação a 2001, segundo pesquisa divulgada hoje pelo projeto Inter-Meios, coordenado pelo jornal Meio & Mensagem, de mídia e propaganda. Os dados se referem ao faturamento bruto mensal das empresas de comunicação com publicidade repassados à auditoria independente PriceWaterhouseCoopers (PwC), a mesma que audita o Oscar e que coordena o projeto Inter-Meios. Portanto, os números levam em conta a política de descontos dos veículos. Entre as principais conclusões da pesquisa está a de que os jogos da Copa Coréia-Japão beneficiaram mais fortemente apenas emissoras de TV por assinatura e aberta em função do horário - a maioria pela madrugada. Com isso, enquanto as TVs por assinatura registraram o maior crescimento no período, de 28 4%, os jornais (-2,85%) e as revistas (-4,84%) tiveram queda. É importante observar, no entanto, que as revistas respondem por 9 7% do bolo publicitário e os jornais por 19,9%, enquanto as TVs por assinatura por modesto 1,9%. As emissoras de TV abertas, a exemplo de TV Globo, SBT e Bandeirantes, que respondem por 58,7% do bolo publicitário do País, tiveram crescimento de receita de 5,94%, bem acima da média de 3,36% do mercado como um todo. O presidente do Grupo Meio & Mensagem, José Carlos de Salles Gomes Neto, observa ainda que o ano eleitoral não contribuiu para aumento da receita publicitária como se esperava. O governo federal, disse, não aumentou o volume de recursos gastos no primeiro semestre. As expectativas para este ano também não são promissoras. Tudo vai depender de como irá se comportar a economia mundial diante de uma iminente guerra entre os Estados Unidos e o Iraque e, no mercado interno, do comportamento das taxas de juros e da inflação.