Investimento em tecnologia cresce 8,4% entre 2003 e 2005

O número de empresas que investiram em inovações tecnológicas cresceu 8,4% entre os anos de 2003 e 2005. Segundo a Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec 2005), divulgada nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as chamadas empresas inovadoras passaram de 28.036 para 30.377 no período. Segundo avaliam os técnicos do instituto, os resultados da pesquisa "vêm confirmar a influência do ambiente macroeconômico na decisão empresarial de investir em inovação". Para os técnicos, os desempenhos econômicos bastante diferenciados entre 2003 (quando o PIB cresceu 1,1% e a indústria, 1,3%) e 2005 (aumento de 2,9%) levaram a resultados também diferentes, no que diz respeito à inovação nas empresas. De acordo com a pesquisa, 32,8 mil empresas fizeram inovação tecnológica em produto ou processo em 2005. Deste total, 30.377 são industriais - e representam 33,4% do total do País - e 2.418 de serviços de alta intensidade tecnológica (telecomunicações, informática e pesquisa e desenvolvimento), grupo que pela primeira vez foi investigado pela Pintec. Obstáculos Os principais obstáculos para inovação apontados pelos empresários são os elevados custos, riscos econômicos excessivos e escassez de fontes de financiamento. Esses obstáculos para investimento foram a justificativa para que a taxa de inovação (porcentual de empresas que inovam) nas empresas industriais permanecesse praticamente inalterado entre os triênios de 2001 a 2003 (33,3%) e 2003 a 2005 (33,4%). A pesquisa mostrou ainda que o Estado de São Paulo reúne 35,3% das empresas industriais inovadoras e mais da metade (55,6%) do total do gasto industrial em inovação em todo o País. A pesquisa foi realizada em parceria com a Finep, do Ministério da Ciência e Tecnologia.