Investimento em telecomunicações aumenta crédito Os investimentos em telecomunicações foram os principais responsáveis pelo aumento das operações de crédito concedidas pelo setor privado em novembro. O sistema financeiro, em geral, aumentou em 1,6% a concessão de crédito, mas para as empresas das bandas A e B do serviço móvel celular e para as operadoras de telefonia fixa, o crédito subiu 5,4%. O crédito para pessoas físicas também cresceu 3,2% no mês passado, acima da média do mês. As empresas estão investindo mais em ampliação e modernização da rede de telefonia, para atender às metas impostas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e para enfrentar a concorrência. Ao todo, a proximidade das festas de fim de ano fez aumentar em R$ 5 bilhões o volume de crédito concedido no País em novembro, se comparado a outubro. É o maior aumento no volume de crédito em um único mês desde maio. Seguindo a tendência de aumento do crédito pessoal pelos bancos em substituição ao cheque especial, foram emprestados para as pessoas físicas mais R$ 1,806 bilhão em novembro. No trimestre, os números representam um aumento de 9,1%. Para a indústria, setor rural e comércio, também houve aumento das operações de crédito.