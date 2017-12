Investimento em títulos públicos cresce 1.615% A isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital dos investidores estrangeiros nas aplicações em títulos públicos já mostrou seus efeitos. Isso porque, segundo divulgou o Banco Central nesta quinta-feira, este tipo de investimento no primeiro trimestre foi de US$ 4,871 bilhões, ante US$ 284 milhões no mesmo período do ano passado - uma alta de 1.615%. O crescimento também foi registrado em março. No mês passado, esses investimentos somaram US$ 2,937 bilhões, ante US$ 90 milhões do mesmo período de 2005. O chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, explicou que esse é um número aproximado, porque o governo não tem como fazer uma estatística precisa para saber quanto desses investimentos estrangeiros foram aplicados em títulos públicos. De acordo com os dados do BC, do total de US$ 4,871 bilhões de investimentos no primeiro trimestre, US$ 3,091 bilhões foram investidos em títulos de médio e longo prazos e US$ 1,781 bilhão, em curto prazo.