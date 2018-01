Investimento está em tendência de recuperação, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que a entrada de investimentos externos diretos no País apresenta uma tendência de recuperação. "Não é uma tendência linear, mas certamente é uma tendência de recuperação", afirmou. Para Meirelles, esses investimentos estão se recuperando normalmente à medida que existem de um lado fatores sazonais ? específicos de cada período ? e também fatores de planejamento das empresas, que no momento particular de cada uma realizam seus investimentos. "Portanto, é natural neste momento que existam meses melhores e piores." Segundo ele, é natural que, com a economia brasileira e mundial se recuperando, esses investimentos externos voltem a atingir padrões de normalidade. Meirelles participou hoje de cerimônia na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), onde foi reempossado presidente do Conselho Deliberativo da Associação Viva o Centro.