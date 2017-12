Investimento estrangeiro direto cresce 22,7% em janeiro Os investimentos estrangeiros diretos (IED) atingiram em janeiro o valor de US$ 1,218 bilhão, segundo informou hoje o Banco Central (BC). Este valor é 22,7% maior do que o fluxo de IED de US$ 993 milhões de janeiro do ano passado. No acumulado em 12 meses, os investimentos diretos estão em US$ 18,391 bilhões. Ele disse ainda que os investimentos estrangeiros diretos (IED) neste mês até hoje, estão em US$ 700 milhões. A expectativa, segundo Altamir, é de que os investimentos fechem o mês em US$ 800 milhões. Apesar de menor em relação ao mês de janeiro, o chefe do Depec considera positivo o volume de IED esperado para fevereiro. Ele lembrou que este é um mês que tem menor número de dias úteis.