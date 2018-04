Investimento estrangeiro direto em abril foi de US$ 1,964 bi Os investimentos diretos estrangeiros feitos no Brasil ao longo do mês passado somaram o equivalente a US$ 1,964 bilhão, segundo o Departamento Econômico do Banco Central. O valor é menor do que os investimentos diretos de US$ 2,366 bilhões, em março último, e também está abaixo dos US$ 2,029 bilhões de abril do ano passado. O valor desses investimentos diretos em abril não foi suficiente para cobrir o déficit em conta corrente do mesmo mês, de US$ 1,983 bilhão, ao contrário do que aconteceu em março, quando os investimentos diretos superaram, em muito, o déficit em conta corrente de US$ 997 milhões. De janeiro a abril No acumulado do período de janeiro a abril deste ano, os investimentos diretos estrangeiros foram de US$ 6,662 bilhões. O valor é menor que os US$ 6,767 bilhões de igual período do ano passado. Os investimentos diretos deste ano, entretanto, foram suficientes para cobrir o déficit em conta corrente de US$ 5,215 bilhões no período de janeiro a abril. O mesmo não aconteceu no passado quando o déficit em conta corrente superou em muito os investimentos diretos feitos no período de janeiro abril. Em maio O chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, informou que em maio os investimentos estrangeiros diretos já somam US$ 800 milhões. Segundo ele, o mês deve fechar com investimentos entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,4 bilhão. Ao contrário do mês de abril, em maio os investimentos estrangeiros diretos não serão suficientes para cobrir déficits em transações correntes, já que a estimativa do BC é de que a conta corrente tenha um saldo negativo de cerca de US$ 2 bilhões. Balanço de pagamentos O déficit do balanço de pagamentos do Brasil em abril foi de US$ 4,018 bilhões. O resultado é bem pior que o superávit de US$ 989 milhões alcançado em março e pode ser explicado pelo pagam ento de aproximadamente US$ 4,2 bilhões feito ao Fundo Monetário Internacional, ao longo do mês passado. Em abril de 2001, o balanço de pagamentos havia registrado um superávit de US$ 212 milhões. Déficit em conta corrente O déficit em conta corrente do Brasil com o exterior foi de US$ 1,983 bilhão em abril, segundo informou a pouco o Departamento Econômico do Banco Central. O valor é o maior registrado pelo BC desde outubro do ano passado, quando o déficit chegou a US$ 2,438 bilhões. Apesar disso, o valor é menor do que o déficit em conta corrente de US$ 2,377 bilhões, registrados em abril do ano passado. Dívida externa A dívida externa brasileira, em fevereiro deste ano, estava em US$ 208,979 bilhões, segundo o Departamento Econômico do Banco Central. O valor é menor do que a dívida de US$ 209,487 bilhões, de janeiro deste ano. Em fevereiro, a dívida externa de médio e longo prazo era de US$ 180,893 bilhões e a de curto prazo estava em US$ 28,085 bilhões. Em janeiro, a dívida de médio e longo prazo somava o equivalente a US$ 181,694 bilhões e a de curto prazo estava em US$ 27,793 bilhões.