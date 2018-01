Investimento estrangeiro é menor do que o esperado em abril Os investimentos estrangeiros diretos (IED) no mês passado somaram apenas US$ 381 milhões, abaixo do previsto pelo chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, que estimava um ingresso de US$ 500 milhões desse tipo de investimento no mês passado. Em abril de 2003, o País havia recebido US$ 796 milhões desse tipo de recurso. Ele destaca, contudo, que o País já recebeu este mês US$ 450 milhões em investimentos estrangeiros diretos, o que mostra, segundo Lopes, uma retomada dos fluxos desse tipo de capital para o País. Pelos cálculos do chefe do Depec, o Brasil deverá fechar o mês de maio com um ingresso de US$ 600 milhões em investimentos estrangeiros. "O movimento de abril refletiu essa parada feitas pelos investidores, por força de uma realocação de portfólios. Mas já estamos vendo uma retomada dos fluxos", argumentou Lopes que informou ainda que o BC mantém sua estimativa de que o País receberá em 2004 um total de US$ 13 bilhões em investimentos estrangeiros diretos.