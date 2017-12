Investimento estrangeiro em 2005 estável em US$ 15 bi, apura BC As estimativas de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano ficaram estáveis em US$ 15 bilhões, indica a pesquisa semanal Focus do Banco Central (BC). O valor é inferior aos US$ 17 bilhões projetados pelo próprio BC. As previsões de IED para 2005 ficaram estáveis em US$ 13 bilhões pela quinta semana consecutiva. As projeções para o superávit da balança comercial neste ano subiram de US$ 32,63 bilhões para US$ 32,95 bilhões na pesquisa do BC. Para 2005, as expectativas de superávit da balança ficaram estáveis em US$ 27 bilhões. PIB e dívida líquida As estimativas de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano ficaram estáveis em 4,56%, apontou a pesquisa do BC. As previsões de expansão da produção industrial para o mesmo período, no entanto, subiram de 7,20% para 7,30%. As projeções de crescimento do PIB para 2005 também não se alteraram e permaneceram em 3,50%. As expectativas de aumento da produção industrial para o mesmo ano não se alteraram e continuaram em 4,17%. As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público em 2004 ficaram estáveis em 55% do PIB. O porcentual estimado é superior aos 54% do PIB previstos pela própria instituição. Para 2005, as estimativas de mercado para a dívida líquida do setor público continuaram em 54% do PIB pela terceira semana consecutiva.