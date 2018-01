Investimento estrangeiro em julho é o melhor resultado para o mês O volume de investimentos estrangeiros diretos (IED) recebidos pelo País em julho, de US$ 1,6 bilhão, foi o melhor resultado apurado para meses de julho pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central desde o início da série história de dados sobre as contas externas brasileiras, iniciada em 1947. A informação é do chefe do Depec, Altamir Lopes. "O resultado é realmente muito bom e vem em linha com a recuperação de fluxo esperada por nós para este segundo semestre", comentou. Em termos mensais, o volume de dinheiro recebido pelo País na forma de IED em julho foi o melhor apurado pelo Depec desde novembro de 2003. Para agosto, Lopes não projeta o mesmo volume de recursos mas, ainda assim, o resultado esperado é positivo. "Já temos US$ 550 milhões e esperamos fechar o mês com um ingresso total de US$ 700 milhões", disse Lopes. As projeções do balanço de pagamentos deverão ser revisadas este mês mas o chefe do Depec informou que a estimativa de ingresso de IED em 2004 continua em US$ 12 bilhões.