Investimento estrangeiro em petróleo despenca no país Os investimentos estrangeiros no setor de petróleo brasileiro caíram 30% em 2003, atingindo US$ 365 milhões, o pior nível desde 1999. Para especialistas do setor, a falta de resultados exploratórios e o risco regulatório vêm afastando o País da preferência dos investidores. O Brasil já chegou a ser a "bola da vez" no mercado mundial de petróleo, figurando em 1.º lugar em pesquisa de uma consultoria britânica sobre os melhores lugares para se investir. A pole position no ranking da consultoria Robertson Research ocorreu justamente em 1999, quando o investimento estrangeiro no setor foi de US$ 297 milhões, segundo dados do Banco Central compilados pelo Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE). Em 2003, quando foi divulgada a última versão da pesquisa, o Brasil já estava na 8.ª posição. O maior volume de recursos estrangeiros para o mercado brasileiro de petróleo ocorreu em 2001, com investimento de US$ 1,36 bilhão. A queda dos investimentos se reflete no número de descobertas feitas por empresas estrangeiras. No 1.º trimestre, só uma multinacional comunicou à Agência Nacional do Petróleo (ANP) ter encontrado óleo ou gás na plataforma continental brasileira: a alemã Wintershall, do grupo Basf, que achou gás natural na Bacia de Santos. No mesmo período em 2003, três multinacionais - a anglo-holandesa Shell, a americana El Paso e a francesa Total - tiveram sucesso nas atividades exploratórias. Mesmo incluindo a Petrobras, as 12 descobertas comunicadas à ANP no trimestre são a metade das 24 registradas nos três primeiros meses de 2003. Nenhuma das empresas que encontraram petróleo ou gás se empolgou com o volume ou qualidade das reservas. Só a El Paso decidiu continuar investindo nas jazidas de gás natural que achou em Santos e na Bahia