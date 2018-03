Investimento estrangeiro em s004 supera expectativa do BC O investimento estrangeiro direto (IED) em dezembro foi de US$ 3,150 bilhões, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. Com este resultado, o investimento estrangeiro direto fechou 2004 em US$ 18,166 bilhões. Esse valor é maior do que os US$ 10,144 bilhões de 2003 e também ficou acima da estimativa de US$ 17 bilhões feita pelo próprio BC. Também surpreendeu positivamente à autoridade monetária o resultado de conta corrente, que teve superávit acima dos US$ 10,7 bilhões previstos (1,80% do PIB). O saldo em conta corrente ficou em US$ 11,669 bilhões, equivalente a 1,94% do PIB. O chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Luiz Malan, informou que o investimento estrangeiro direto está em US$ 890 milhões neste mês, até o dia de hoje. Para o mês fechado de janeiro, o chefe adjunto do Depec trabalha com a possibilidade de o IED ficar em US$ 1,2 bilhão. Ele destacou que este valor é superior aos US$ 993 milhões de janeiro de 2004. Isto, segundo Malan, demonstra a recuperação do fluxo de investimentos para o Brasil. Em relação ao resultado da conta corrente do balanço de pagamentos de janeiro, Malan disse que trabalha com a hipótese de o resultado ficar em equilíbrio (zero). Sobre o superávit de 2004, o chefe-adjunto do Depec destacou a importância deste resultado ter sido alcançado em um cenário de crescimento econômico. Em outros anos, o superávit em conta corrente veio acompanhado de queda no PIB.