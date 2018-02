Investimento estrangeiro na China subiu 13,8% em 2007 A China atraiu US$ 82,66 bilhões em investimento estrangeiro direito (IED) no ano passado, incluindo recursos para o setor financeiro, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Comércio. O valor é 13,8% superior ao de 2006. Excluindo o setor financeiro, a China recebeu US$ 74,77 bilhões em investimento estrangeiro direito em 2007, o que representa um valor 13,6% mais que em 2006. A alta ficou em linha com a de 13,66% registrada no período entre janeiro e novembro do ano passado, mas superior ao ganho de 4,47% registrado em igual período de 2006. As informações são da Dow Jones.