Investimento estrangeiro no ano passado é o menor desde 1995 O volume de investimento estrangeiro direto (IED) ingressado no País em 2003 foi o pior já registrado pelo Banco Central desde 1995. O fato porém não causou surpresa para os técnicos do BC. A Autoridade Monetária previa um ingresso de US$ 9,6 bilhões desse tipo de investimento em 2003, e o valor apurado - US$ 10,144 bilhões - acabou ficando assim da estimativa. Em 1995, o País havia recebido US$ 4,405 bilhões desse tipo de investimento. De acordo com o chefe do Departamento Econômico (Depec) do BC, Altamir Lopes, do total de investimentos recebidos no ano passado, US$ 2,784 bilhões foram resultado de conversões líquidas de dívidas. Em 2002, essas conversões somaram US$ 4,754 bilhões, mas os investimentos estrangeiros totalizaram naquele ano US$ 16,590 bilhões. Pelo balanço detalhado do Depec, os ingressos de investimentos no País em 2003 somaram US$ 19,238 bilhões enquanto que as saídas totalizaram US$ 9,094 bilhões. Esse volume de "desinvestimento" ficou abaixo do registrado em 2002, quando o Depec registrou uma saída de investimentos estrangeiros do País no valor de US$ 9,870 bilhões.