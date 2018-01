Investimento estrangeiro para China soma US$ 34 bi no semestre O crescimento econômico da China continua atraindo os investidores estrangeiros. O fluxo de investimentos externos destinados ao país no primeiro semestre deste ano alcançou US$ 34 bilhões, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo nota do Ministério do Comércio da China, o governo central aprovou a criação de 21 mil investimentos estrangeiros neste ano, somando agora mais de 480 mil empreendimentos ou empresas privadas de capital estrangeiro que atuam em seu mercado. Em 2003, a China foi o País que mais recebeu investimentos estrangeiros no mundo, absorvendo US$ 53 bilhões. Para se ter uma idéia comparativa em relação ao Brasil, pesquisa do Banco Central divulgada ontem revelou que os investidores apostam em um ingresso de recursos estrangeiros no País de US$ 10 bilhões, em 2004, e de US$ 13 bilhões, em 2005.