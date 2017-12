Investimento estrangeiro pode chegar a US$ 10 bi neste ano O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes, informou hoje que os investimentos estrangeiros diretos que ingressaram no país em dezembro até hoje somam US$ 840 milhões. Segundo Lopes, a previsão é que o ingresso total desse tipo de investimento no mês fique em US$ 1 bilhão, o que faria com que o saldo de investimentos estrangeiros diretos em 2003 fechasse entre US$ 9,6 bilhões e US$ 10 bilhões. As remessas de lucros e dividendos feitas em dezembro até hoje somam US$ 420 milhões, segundo dados divulgados há pouco pelo BC. Em novembro, essas remessas ficaram em US$ 625 milhões. Pelo lado dos juros, o gasto líquido apurado até agora no mês soma US$ 790 milhões. Em novembro, essas despesas atingiram o total de US$ 1,285 bilhão. Conta serviços Na conta de serviços, que inclui fretes, seguros, viagens internacionais, remessa de lucros, juros, royalties, Lopes adiantou que o item viagens internacionais acumula no mês um saldo positivo de US$ 35 milhões, único resultado positivo em meio aos itens que compõem essa conta. Os serviços financeiros, por exemplo, registraram saldo negativo de US$ 1 milhão na contabilização das operações realizadas entre os dias 1o. e 19 de dezembro, assim como no caso dos serviços de computação e informações (US$ 40 milhões), aluguel de equipamentos (US$ 179 milhões) e royalties e licenças (US$ 48 milhões).