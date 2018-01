Investimento estrangeiro pode chegar a US$ 2 bi neste mês O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, informou hoje que os investimentos estrangeiros diretos ingressados no País no período de 1 a 20 de novembro somam US$ 1,7 bilhão. Até o final do mês, segundo ele, os investimentos diretos deverão atingir US$ 2 bilhões. Caso a estimativa se confirme, o País acumulará de janeiro a novembro o ingresso de US$ 8,8 bilhões de dólares desse tipo de investimento. Na avaliação do chefe do Depec, o resultado de novembro compensará o baixo ingresso de investimentos estrangeiros registrado em outubro, que foi de US$ 314 milhões. Apesar do reduzido volume de recursos que ingressaram no mês passado, Lopes considera que a composição das contas externas no período é boa. Ele comentou, ainda, que o resultado superavitário de US$ 82 milhões no saldo das transações correntes foi atípico, já que tradicionalmente o mês de outubro se caracteriza por um período de significativos compromissos externos, os quais podem gerar um déficit na conta corrente brasileiro. Para o mês de novembro, Lopes estima que a conta corrente deverá registrar equilíbrio ou "um ligeiro déficit".