Investimento estrangeiro pode superar US$ 18 bilhões, prevê BC Os investimentos estrangeiros diretos no Brasil em 2002 podem superar a previsão do governo, de US$ 18 bilhões, disse hoje o diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, durante uma apresentação sobre a política econômica no Brasil no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington. A audiência foi composta de empresários, diplomatas, consultores e representantes do governo norte-americano. O diretor do BC disse que "o que foi basicamente conquistado (pelo atual governo) foi uma inflação baixa e a idéia de que você tem que viver com os seus meios na área fiscal". Goldfajn afirmou que os investimentos diretos estrangeiros no Brasil hoje não incluem quase nada de privatização e que estão cada vez mais pulverizados na economia, com 60% do total sendo em operações de menos de US$ 10 milhões. Ele observou ainda que a proporção de investimentos em serviços está caindo, estando hoje entre 50% e 60% do total. O restante, segundo o diretor do BC, está indo para a indústria, e já começa a chegar à agroindústria e agricultura. Ele mencionou ainda, como exemplos de setores ou indústrias que têm atraído investimentos diretos, o turismo (com a vinda de várias cadeias internacionais), suco de laranja e calçados. De forma geral, disse Goldfajn, setores intensivos em mão-de-obra no Brasil têm se tornado mais competitivos, em razão da desvalorização do real e do aumento de produtividade, e tendem a atrair investimento direto. Goldfajn mostrou um gráfico em que a unidade de custo de trabalho (uma medida do custo da mão-de-obra na produção) em dólar hoje é de 65% do nível de janeiro de 1992, e é menos da metade do pico atingido em 1996. O diretor do BC observou, por outro lado, que há "dicotomias" na economia brasileira, onde têm havido também a expansão de setores intensivos em tecnologia. Goldfajn citou a Embraer como exemplo. Presente ao evento, o embaixador do Brasil em Washington Rubens Barbosa, observou que recente estudo da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet) mostra que a proporção de investimento direto estrangeiro no Brasil que vai para empresas com atividade exportadora deve chegar a 34% em 2002, dobrando em relação há três anos. Barbosa acrescentou que 77% das exportações do Brasil para os Estados Unidos e 80% das exportações do Brasil no hemisfério ocidental (Américas, Caribe) são de produtos industrializados. Goldfajn reafirmou a previsão do governo de que o superávit comercial deste ano deve atingir US$ 5 bilhões, mas disse que não espera que este nível seja superado, por causa da queda das exportações para a Argentina. Para o diretor do BC, a recuperação da economia mundial ajudará na expansão das exportações brasileiras, mas é preciso também que os países ricos abram os mercados para os produtos nos quais o Brasil é competitivo. Segundo Goldfajn, os atuais fundamentos econômicos do Brasil estão baseados em cinco pontos: inflação baixa, de um dígito, há vários anos; responsabilidade fiscal; redução gradual da vulnerabilidade externa; setor bancário sólido; e o aumento da transparência no governo e a melhora da governança pública e privada.